Seyitgazi'de herkesin bir fidanı var
(Fotoğraflı)
Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesinde, Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Seyitgazi Orman İşletme Şefliği tarafından Aşağı Söğüt mahallesi Eğrekkaya mevkiine fidan dikim töreni düzenlendi.
Seyitgazi Kaymakmlığı öncülüğünde, Seyitgazi Belediyesi, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyitgazi Orman İşletme Şefliği tarafından ortaklaşa düzenlenen törenle; Seyyid Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Kamil Üngör Ortaokulu, Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu, Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Seyitgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 350 sedir fidanı ve kara çamı toprakla buluşturuldu. Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu; ''Öğrencilerimize ormanın, yeşilin ve doğanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Doğaya ve yeşile kıymet vermek için ağaç dikmekten işe başlıyoruz. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum'' diye belirtti.
Programa katılan Eskişehir Orman İşletme Müdürü Akın Akman ise; ''Ormanlarımızı korumalıyız. Ormanlarız sürdürülebilir yaşamın en önemli varlığıdır. Erozyonla mücadele, çölleşme, iklim değişimlerinin önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmalarının büyük önemi vardır. İlk iş biz büyüklere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza aittir" dedi.
Etkinlik sonunda katılanlara pilav ayran ve tatlı ikramı yapıldı. Program sonunda katılan öğrencilere içinde çam tohumu olan kalem hediye edildi.
Programa; Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Akın Akman,Seyitgazi Jandarma komutanı Üsteğmen Faruk İmre, Seyitgazi İlçe Emniyet Amiri Emrah Tekoğlu, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı, Seyitgazi Orman İşletme Şefi Emir Kaynak, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
(SM-MET-Y)
13.04.2017 13:14:44 TSI
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