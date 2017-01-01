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Masa tenisi turnuvasında madalyaları topladılar

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:08
Masa tenisi turnuvasında madalyaları topladılar
Masa tenisi turnuvasında madalyaları topladılar

(Fotoğraflı)

İsmet Cep
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla Bilecik spor salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvasında madalyaları topladı.
Bilecik'te büyükler masa tenisinde rakip tanımayan Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübünün sporcuları, ödülleri kendi aralarında paylaştılar. İki kulübün 40 sporcuyla katıldığı masa tenisi turnuvasında, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü büyüklerde birinci, küçüklerde ise ikinci oldu. Büyükler dalında Levent Üstün birinci, Ahsen Ahmet Kılıç ikinci, Ali Yıldırmış ve Salim Öztabak üçüncü oldular. Büyükler dalındaki sporcular, madalyalarını Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübü başkanı Sedat Büyük'ün elinden aldılar.
Küçükler dalında ise Bozüyük İdman Yurdu'ndan Emre Akın birinci, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü'nden Sefa Ekici ikinci olurken Bozüyük'ten Yusuf Enis İleri ve Pazaryeri'nden Furkan Akkoyun üçüncülüğü aralarında paylaştılar. Küçük sporcular ise madalyalarını Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Servisi sorumlusu Yılmaz Durmuş'un elinden aldılar.
Halk Eğitim Spor Kulübü Başkanı Sedat Büyük, derece alan tüm sporcularını kutlayıp, başarılarının devamını diledi.
(İC-MET-Y)

13.04.2017 13:16:14 TSI
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