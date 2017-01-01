YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da Kutlu Doğum programı

Iğdır'da Kutlu Doğum programı



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da şehit öğretmen Şevki Akgün orta okulunda Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile kutlama programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Hz. Muhammed'i anlatmanın imkansız olduğunu belirtti. Cırıt, "çünkü o yüce peygamber, Allah'ın insanlığa sunduğu hususi bir rahmet ve berekettir. "Ey habibim sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım" buyuran Allah, Peygamber efendimize verdiği değeri insanlığa ifade etmektedir. Peygamber efendimize 63 yıllık muhteşem hayatı bizler için örnek olmalıdır. Onun ahlakı ve onun gibi yaşamaya çalışmalıyız. Biz bunu başardığımız oranda mutlu olabiliriz" dedi

Cırıt, "Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an-ı Kerimdi. İşte böylesine muhteşem bir Peygambere ümmet olmanın sevinci içerisindeyiz. Peygamber Efendimizin hayatı örnek alınmalıdır" şeklinde konuştu.

(ET-Y)



13.04.2017 13:18:12 TSI

NNNN

