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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da Kutlu Doğum programı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:10
Iğdır'da Kutlu Doğum programı
Iğdır'da Kutlu Doğum programı

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da şehit öğretmen Şevki Akgün orta okulunda Kutlu Doğum Haftası dolayısı ile kutlama programı düzenlendi.
Okulun konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Hz. Muhammed'i anlatmanın imkansız olduğunu belirtti. Cırıt, "çünkü o yüce peygamber, Allah'ın insanlığa sunduğu hususi bir rahmet ve berekettir. "Ey habibim sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım" buyuran Allah, Peygamber efendimize verdiği değeri insanlığa ifade etmektedir. Peygamber efendimize 63 yıllık muhteşem hayatı bizler için örnek olmalıdır. Onun ahlakı ve onun gibi yaşamaya çalışmalıyız. Biz bunu başardığımız oranda mutlu olabiliriz" dedi
Cırıt, "Peygamber Efendimizin ahlakı Kur'an-ı Kerimdi. İşte böylesine muhteşem bir Peygambere ümmet olmanın sevinci içerisindeyiz. Peygamber Efendimizin hayatı örnek alınmalıdır" şeklinde konuştu.
(ET-Y)

13.04.2017 13:18:12 TSI
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