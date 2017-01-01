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Sivas'ta okullar engelliler için referanduma hazır

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:13
Sivas'ta okullar engelliler için referanduma hazır
Sivas'ta okullar engelliler için referanduma hazır
- 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında Sivas'ta okullar engellilerin rahat oy kullanabilmesi için hazır hale getirildi

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması dolayısıyla Sivas'ta okullar engellilerin rahat oy kullanabilmesi için hazır hale getirildi.
16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için Sivas'ta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın talimatıyla okullar engellilerin sandığa rahat ulaşabilmesi için hazır hale getirildi. Engellilerin rahat oy kullanabilmesi için belirlenen okullarda çalışmalar tamamlandı. Asansör olan okullarda asansörlerin bakımları yapılırken, engelli merdivenleri olan okullarda sıkıntı yaşanması için gerekli önlemler alındı. Seçim sandıkları engellilerin rahatça oy kullanması için okulların giriş katına konuldu.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy Halil Rıfat Paşa İlkokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları inceledi. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında bir çok okulda oy verme işlemi gerçekleştirileceğini belirterek,"Biz önlemlerimizi daha öncesinden aldık. Okullarımızı gezdim pazar günü yapılacak seçim için herhangi bir aksaklık olmadığını özellikle engellilerin erişiminin sağlanması noktasında sıkıntıları giderdik. Biz okullar olarak pazar günü yapılacak referanduma hazırız. Referandumda oy kullanılacak okullar tespit edilirken engellilerin kolay oy kullanacağı okullar tercih edildi. Engellilerimiz okula girdikten sonra oy sandıklarına kolay ulaşabilmesi için alt katlar tercih edildi. Asansörü olan okullarda ise asansörlerin bakımları gözden geçirildi.
(UY-AŞ-Y)

13.04.2017 13:21:08 TSI
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