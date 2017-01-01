YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da canlı hayvan borsası kuruluyor

Van'da canlı hayvan borsası kuruluyor



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Vanspor'un eski başkanı Ömer Gülüştür tarafından kentin en önemli ekonomik kaynaklarından biri olan hayvancılığın hak ettiği yere gelmesi amacıyla 'İhtisas canlı hayvan borsası' kuruluyor.

Bir kahvaltı salonunda ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Gülüştür, proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bölgenin hayvancılık altyapısının güçlü olması nedeniyle Van'ı tercih ettiklerini ifade eden Gülüştür, "Meraların genişliği ve yem üretim potansiyelinin varlığı, bölgesel olarak talep görecek coğrafyalara yakınlığı, teşvikli bölgede yer alması, yöre iş adamalarının illerine duydukları vefa borcu ve sosyal sorumluluk duygusu; uçak, tren ve karayolu ulaşım imkanlarının varlığı ve genç iş gücü potansiyelinin olması gibi nedenlerden ötürü Van'ı seçtik" dedi.

Projenin Van ve ilçelerini kapsayacağını ifade eden Gülüştür, "Projemiz, canlı hayvan üretimi ve besicilik, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri alım, satım, ithalat, ihracatı, ihtisas canlı hayvan borsasının kurulumu ve buna bağlı tarımsal işletmelerin kurulumu ve işletmesini kapsamaktadır. Amacımız ilimizin ve bölgemizin hayvansal üretim potansiyelini harekete geçirmek, sürdürebilir üretim ve ticaretin öncüsü olmak, ihracat esaslı aynı anda iç pazara da veren temel sektörel kuruluş olarak ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 500 bin metrekarelik bir arazinin proje kapsamında tahsis edildiğini dile getiren Gülüştür, hedeflenen ilk kurulum kapasitesinin 10 bin büyükbaş ve 10 bin küçükbaş hayvan düzeyinde olacağını söyledi. Tüm yatırım proje değerinin yüzde 40'ını öz kaynaklardan geriye kalan kısmının ise yabancı kaynaklardan sağlanacağını belirten Gülüştür, "kurulacak borsa ve temel işletmeler anonim şirket türünde tüzel kişilik altında, kamu kurumu niteliğinde, meslek kuruluşları statüsünde tescil edilecektir. Sermayelerinin, bölge düzeyinde faaliyet gösterecekler için 5 milyon TL, ulusal düzeyde faaliyet gösterecekler için 10 milyon TL ve uluslar arası düzeyde faaliyet gösterecekler için de 15 milyon TL'den az olmaması şarttır. Anonim şirket şeklinde hazırlanan esas sözleşme ile birlikte Bakanlar Kurulu kararı ile ilgili bakanlığa verilecektir. Bakanlar Kurulu onayını takiben Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketin kuruluş işlemleri tamamlanır. Kuruluşu gerçekleşen borsalar, Resmi Gazete'de ilan olunur" dedi.

(ATL-MSA-Y)



13.04.2017 13:20:44 TSI

NNNN

