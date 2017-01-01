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Edirne'nin içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar garanti altına alınıyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de inşa edilen Kayalıköy Barajı İsale Hattı Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Tesisin tamamlanması ile şehrin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

58 kilometre uzunluğunda inşa edilen ve şuana kadar yaklaşık 50 kilometrelik kısmı tamamlanan isale hattı ile Kayalıköy Barajı'ndan alınacak su, şehir merkezine iletilerek içme, kullanma ve sanayi alanında kullanıma sunulacak.

Ayrıca 58 kilometre uzunluğa sahip isale hattı ile Kayalıköy Barajı'ndan alınacak suyun arıtılması gayesiyle inşa edilen Kayalıköy Barajı Arıtma Tesisinde de yüzde 95 fiziki gerçekleşme sağlandı. Önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanan arıtma tesisi ile günde 30 bin metreküp su arıtılarak vatandaşların kullanımına verilecek.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 81 il için içme suyu eylem planı hazırlayarak yürürlüğe koyduklarını belirterek, "Şehirlerimize uzun vadeli içme suyu sağlamak ve illerimizin 2040-2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne içinde inşa ettiğimiz isale hattı ve arıtma tesisi ile vatandaşlarımızın hem içme hem kullanma hem de sanayi suyu ihtiyacını karşılayacağız" dedi.

(KU-MK-Y)



13.04.2017 13:22:19 TSI

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