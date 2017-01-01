YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 25 yıldır devam eden Porsuk Şiir Akşamları etkinliği

25 yıldır devam eden Porsuk Şiir Akşamları etkinliği



(Fotoğraflı)



Yaşar Arda

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Şairler Derneği Başkanlığını devralan Kenan Demirel, tam 25 yıldır kesintisiz ve aksamadan devam eden Porsuk Şiir Akşamları etkinliği sürdüreceklerini belirtti.

1992 yılında faaliyete başlayan dernek, o yıldan bu güne kadar her ayın son cuma günü Porsuk Şiir Akşamları programını sürdürüyor. 25 yıldır dernek başkanlığını yapan İbrahim Sağır, bu kez yerini Kenan Demirel'e bıraktı. 82 yaşındaki eski başkan İbrahim Sağır, 25 yıldır kuruluşundan bu yana dernek başkanlığını yaptığını, artık dinlenme zamanının geldiğini, yerini 48 yaşındaki yeni Başkan Kenan Demirel'e bıraktığını ve aday olmadığını açıkladı. Yeni Başkan Kenan Demirel'e hem kendisini hem de üyelerinin gönülden inandığını belirten İbrahim Sağır, bundan sonra da 25 yıldır aksamadan yürütülen Porsuk Şiir Akşamları programının yeni başkan tarafından da yıllar boyu sürdürüleceğine inandığını sözlerine ekledi.

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel ise, dernek faaliyetlerini daha çok arttırmayı planladıklarını, Porsuk Şiir Akşamları etkinliğini de sürdüreceklerini belirterek eski Başkan İbrahim Sağır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(YA-MET-Y)



13.04.2017 13:25:10 TSI

NNNN

