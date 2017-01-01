13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dölek'ten başarılı doktorlara plaket

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:17
Dölek'ten başarılı doktorlara plaket
Dölek'ten başarılı doktorlara plaket

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Muş Devlet Hastanesinde görev yapan başarılı doktorları plaketle ödüllendirdi.
Muş Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Fatih Dölek, Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kenan Akpolat ile birlikte Muş Devlet Hastanesinde görev yapan doktorları makamında ağırlayarak, başarılarından dolayı plaket takdim etti. Plaket törenine başarılı doktorlardan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burçin Doruk Oktay, KBB Uzmanı Op. Dr. Faruk Kadri Bakkal, Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Taner Yeler, Anestezi Uzmanı Dr. Sibel Akgül ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Emre Salçın katıldı.
Plaketleri doktorlara takdim eden Dr. Fatih Dölek, başarılı operasyonlar için iyi dileklerde bulunarak, bütün tesislerde çalışan doktor ve personellerin tamamının ayrı ayrı emeği olduğunu söyledi. Göreve geldiği günden bu yana tüm personellerin fedakarca Muş halkına hizmet ettiğini ifade eden Dölek, "Biz bu arkadaşlara plaket vererek başarılarını kutladık. Hem onlar adına hem de kendi adıma bu plaketi vermekten büyük mutluluk duydum. Bu amaçla diğer doktor arkadaşlarımdan da çok memnun olduğumu belirtmek isterim. Bu plaketleri diğer başarılı doktor ve personellerimize de vermeye devam edeceğiz. Özverili çalışan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu ne ilk ne de son olacaktır" dedi.
(UU-MSA-Y)

13.04.2017 13:26:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak
YEREL

VARTO'DA 200 KİŞİLİK PANSİYON YAPILACAK
Başkan Asya'dan referandum çalışması
YEREL

BAŞKAN ASYA'DAN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Muş'ta terör operasyonu
YEREL

MUŞ'TA TERÖR OPERASYONU

Asya ve Dede, belediye personeliyle bir araya geldi
YEREL

ASYA VE DEDE, BELEDİYE PERSONELİYLE BİR ARAYA GELDİ
Muş Havalimanı büyüyor
YEREL

MUŞ HAVALİMANI BÜYÜYOR
Muş'ta fiber hattı çalışması
YEREL

MUŞ'TA FİBER HATTI ÇALIŞMASI
TKDK'dan Muş ekonomisine 138 milyon TL destek
YEREL

TKDK'DAN MUŞ EKONOMİSİNE 138 MİLYON TL DESTEK
Muş eğitimde çağ atlıyor
YEREL

MUŞ EĞİTİMDE ÇAĞ ATLIYOR
Eski hükümet konağının restorasyonu tamamlandı
YEREL

ESKİ HÜKÜMET KONAĞININ RESTORASYONU TAMAMLANDI
AK Parti'den referandum çalışması
YEREL

AK PARTİ'DEN REFERANDUM ÇALIŞMASI
Hasenan Aşireti 'evet' dedi
YEREL

HASENAN AŞİRETİ 'EVET' DEDİ
Varto'da park yapımı
YEREL

VARTO'DA PARK YAPIMI
İş adamı Ergün'den bin sporcuya malzeme desteği
YEREL

İŞ ADAMI ERGÜN'DEN BİN SPORCUYA MALZEME DESTEĞİ
Malazgirtli şoförler &quot;evet&quot; dedi
YEREL

MALAZGİRTLİ ŞOFÖRLER "EVET" DEDİ
Malazgirt'te 'Seçim' toplantısı
YEREL

MALAZGİRT'TE 'SEÇİM' TOPLANTISI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması