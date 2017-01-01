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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:24
Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak
Varto'da 200 kişilik pansiyon yapılacak

(Fotoğraflı)

Fatih Çelik
MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 200 kişilik pansiyon yapılacağı müjdesini verdi.
Açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 200 kişilik bir öğrenci yurdu yapılacağını belirterek, "Yurdun içerisinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, ders çalışacakları odalar, ayrıca yüzme havuzu, fitness salonların bulunacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına öğrenci yurdu için ödenek tahsis edildi. Yapılacak olan öğrenci yurdunun ihale işlemlerine başlanmıştır. Varto'muza, vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.
(MSA-Y)

13.04.2017 13:31:56 TSI
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