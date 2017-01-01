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Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısının 11'incisine Bilecik ev sahipliği yaptı

- Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı

- "Bu birlik ve beraberliğimiz özellikle memleketimizin geçmiş olduğu şu hassas dönemde çok önemli"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) -Bilecik'de, Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısının 11'incisi düzenlenirken, daha önceki toplantılara tam katılan ilçe ve belde belediye başkanları bu etkinliğe ilgi göstermedi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediyesi öncülüğünde bu ay 11'incisi düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri İstişare Toplantısına; AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Eğitim Komutanı Hamza Çömez, İl Jandarma Komutanı Jandarma Alb. Hacı Mehmet İnce, İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mefail Ateş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Aslan Yıldız, ASKF Başkanı Nusret Tosun, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile amatör spor kulübü temsilcileri ve üyeleri katıldı.



"Bu birlik ve beraberliğimiz özellikle memleketimizin geçmiş olduğu şu hassas dönemde çok önemli"

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, programda yaptığı konuşmada; Bilecik'te özel ve güzel bir programı gerçekleştirdiklerini belirterek, katılımcılara teşekkür ederek, "Gerçekten adı üstünde amatör spor. Gerçekten fedakarlık gerektiren ve gönüllülük esasına dayanan bir faaliyetin içindesiniz. Bu faaliyet sonucunda tabii ki bir rekabet var. Bu rekabet içinde başarının derecelendirilmesi söz konusu. Bilecik'te gerçekten bunu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızın her biri bulunduğu yerde amatör spor kulüplerine katkı sunmaya gayret gösteriyor. Bu birlik ve beraberliğimiz özellikle memleketimizin geçmiş olduğu şu hassas dönemde çok önemli. Gerçekten bizlerin bu çatı altında toplanması ve rekabetin olduğu yerde böyle bir güzelliğin olması da çok önemli. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz devam eder ve dış dünyaya da bir cevap niteliğinde olur. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimiz hiç bir zaman bozdurmasın. Bizler Belediye Başkanları olarak sanatın ve sanatçının yanında yer aldığımız gibi spor ve sporcunun da yanında yer almaya çalışıyoruz. Bu yıl yapılan amatör futbol liginde birinciliği alan Bilecikspor'u bu anlamda kutluyorum. Bu mücadelede emek veren bütün katılımcıları canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki tercih maçının da bizlere yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesini umuyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum'' ifadelerini kullandı.



"Bilecik olarak spor ve spor tesisleri anlamında ilçelerimizde ve ilimizde güzel çalışmalar yapıyoruz"

AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ise Bilecik'te güzel ve anlamlı bir organizasyonda buluşmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, ''Ben de öncelikle bu güzel buluşmaya katılan bütün hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Bu tablo birlik ve beraberliğin tablosu. Bilecik olarak spor ve spor tesisleri anlamında ilçelerimizde ve ilimizde güzel çalışmalar yapıyoruz. ASKF Başkanımızın da belirtmiş olduğu gibi İnşaallah Bilecik ve Bozüyük stadına ilişkin çalışmayı da en kısa zamanda tamamlayacağız. Ben bu buluşmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

"İnşallah ilimiz ve ilçelerimizdeki bu anlamda görülen eksiklikleri de tamamlarız"

ASKF Başkanı Nusret Tosun ise; ''Şu ana kadar yapmış olduğumuz organizasyonlar içinde gerçekten bu buluşmamız çok daha renkli ve coşkulu oldu. Ben bu anlamda bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. İlimiz ve ilçelerimizde amatör spor ve diğer alanlarda güzel çalışmalar oluyor. İnşallah ilimiz ve ilçelerimizdeki bu anlamda görülen eksiklikleri de tamamlarız. Ben bizlerin bu tür buluşmaları gerçekleştirmemizde emeği olan başta Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Program; AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ve diğer protokol üyelerinin, amatör spor kulübü temsilcileri ve üyelerine plaket ve teşekkür belgelerinin verilmesiyle son buldu.

(CKT-MET-Y)



13.04.2017 13:37:01 TSI

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