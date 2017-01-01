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Bozüyük'te Kutlu Doğum Haftası programı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:31
Bozüyük'te Kutlu Doğum Haftası programı
Bozüyük'te Kutlu Doğum Haftası programı
- Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Hafız Ali Tel, Bozüyüklü sevenleriyle buluştu

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi ve 2010 Dünya Güzel Kur'an Okuma Birincisi Hafız Ali Tel'in katılımları ile düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programı yoğun ilgi gördü.
Bozüyük Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, ve Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, AK Parti ilçe Başkanı Mesut Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlar katıldı.
Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle her sene birbirinden farklı, müftülüğümüz ile birlikte sürekli program yapmaya çalışıyoruz. Özellikle müftülüğümüzle birlikte olduğunu dile getiriyorum. Çünkü bu işin bir kurumla beraber hakkaniyetli bir şekilde yapılmasına dikkat ediyoruz. Bizim için diyanet işleri gerçekten çok önemlidir. Kutlu Doğum Haftası programları geriye dönük baktığımız zaman, mazisi çok eskiye dayanmayan son yıllarda kutlanmaya başlayan bir program. Rahmetli anneannem şunu söylemişti. 'Oğlum ben camiye giderken Kur'an-ı Kerim'i göğsüme saklayıp camiye gidip geliyordum. Görüp te bir şey yapmasınlar diye. Bugün ne mutlu ki bizler ibadetimizi yaparken hür irademizle rahatlıkla yapabiliyoruz. Başörtülü kardeşlerimiz ister okullarına ister hangi kurumda çalışırsa çalışsın rahatlıkla gidip geliyor. Bize bugün bu imkânları sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programda buraya kadar gelen ve bir damla da olsun aklımızda kalacak bir söz, bir hadisi bizlere armağan eden Prof. Dr. Mustafa Karataş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağlık ve sıhhat içerisinde nice Kutlu Doğum programlarını birlikte yapmak nasip olsun" dedi.
Başkan Bakıcı'nın konuşmasının ardından Kutlu Doğum programı, dünya birincisi Ali Tel hocanın gönülleri fetheden Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Sonrasında katıldığı televizyon programlarından tanınan Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kutlu Doğum programının hayırlı ve bereketli olmasını diledi ve programa katılan misafirlere Peygamberimizin güzel ahlakını anlattı. "Konu Resulûllah olunca konuşmak çok kolay değil" diyen Karataş "Ya eksik anlatırsak bu yüzden hesaba çekerse bizi Resulûllah. İşte bu hesaplar bizi korkutuyor. Bu yüzden konuşmak çok zordur. Biz anlatamayız ama meclisimizi, sözümüzü, gönlümüzü onunla şereflendiririz. Onun adı anılırsa imanımız artar. Kur'an onu anlatıyor. Hadisler, sünnetler onu anlatıyor. İslam tarihi onu anlatıyor. Ümmeti Muhammed Resulûllah'a benzerse Allah ondan razı olur" diyerek dedi.
Programın sonunda Belediye Başkanı Fatih Bakıcı sahneye gelerek programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek Prof. Dr. Mustafa Karataş'a plaket takdim etti.
(FSİ-MET-Y)

13.04.2017 13:39:25 TSI
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