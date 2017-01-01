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Başkanı Yemenici'ye Kutlu Doğum Haftası daveti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi ziyaret ederek kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin davetiyesini verdi.

Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla ilçede her yıl ziyaret ve bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı kutlu doğum haftasının önemine değindi. Kutlu Doğum gibi önemli bir gün nedeniyle kendilerine yapılan ziyaretten memnun kaldıklarını belirten Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberimizin böylesine anlamlı ziyaret ve etkinliklerle anılmasından dolayı mutluyuz. Peygamberimizin hayatının doğru anlamlandırılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması için büyüklere önemli görevler düşmekte. Kutlu Doğum Haftası tüm İslam dünyasına hayırlar getirsin" diye ifade etti. Ziyaretin sonunda İlçe Müftüsü Mehmet Taşçı, Başkan Yemenici'ye Kur'an - ı Kerim takdim etti.

(TT-AY)



13.04.2017 13:39:45 TSI

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