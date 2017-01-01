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İçme suyu ana şebekesi bakıma alındı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce merkezde birçok mahallede yaşanan su sıkıntısının şehir içme suyu ana şebekesine bağlı vanalardan kaynaklandığı belirtildi.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birçok mahallede yaşanan su kesintilerinin ana şebekeye bağlı vanaların değişiminden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada özetle şu görüşlere yer verildi "Şehir içme suyu şebekesinde vanaların bakım ve yenileme programına göre müteahhit firma çalışmaktadır. Özellikle 500'lük vana değişimi çalışmalarında bazı aksaklıklar yaşandı. Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri olarak bu arıza ve aksaklıklara müdahale edildi. Bunun sonucunda da su kesintisi yapılan birçok mahalleye su verildi. Su kesintisi yaşanmaması için de gerekli tedbirler alındı."

(TT-AY)



13.04.2017 13:40:58 TSI

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