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Muşlu gençler spora kazandırılıyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:34
Muşlu gençler spora kazandırılıyor
Muşlu gençler spora kazandırılıyor

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde atletizm, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, hentbol, güreş, judo, kayak, masa tenisi, tenis, tekvando ve voleybol branşlarında 36 antrenör gözetiminde tüm yıl boyunca gençlere spor yapma imkanı sağlanıyor.
Yazılı bir açıklama yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, alınan başarılara değinerek, "2016-2017 yılları içerisinde spor branşlarında alınan başarılarda, atletizm 2016 yılında okullar dünya ferdi ikinciliği, 2 Balkan birinciliği, 2 Balkan ikinciliği, 3 Balkan üçüncülüğü, 2017 Okullar Takım Türkiye Şampiyonluğu, yıldızlarda engelli 2 bin metrede Türkiye şampiyonluğu, 3 bin metrede Türkiye şampiyonluğu, ciritte Türkiye şampiyonluğu, disk atmada Türkiye üçüncülüğü, 3 adım atlamada Türkiye üçüncülüğü, gülle atmada Türkiye üçüncülüğü, gençlerde 3 bin metre engellide Türkiye şampiyonluğu ve dünya barajını geçip dünya şampiyonasına katılma hakkı kazanmışlardır. Kayakta 15 Türkiye şampiyonluğu, 10 Türkiye ikinciliği, 15 Türkiye üçüncülüğü, bunların takım puanlarında 17 il arasından ilimiz takım olarak Türkiye şampiyonu olmuştur" dedi.
"Güreş branşında yıldızlarda takım olarak Türkiye üçüncülüğü, yıldızlarda Ferdi Türkiye Şampiyonluğunda 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde edilmiştir" diyen Şimşek, şöyle devam etti:
"Boks branşında üst miniklerde bir Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü, alt miniklerde bir Türkiye üçüncülüğü, büyüklerde bir ikincilik, bir üçüncülük elde edilmiştir. Gençlik Merkezi Müdürlüğü, gençlik üye sayısını toplamda 11 bin 743 üyeye ulaşmıştır. Gençlik merkezimizde bulunan değerler, dil, din, sosyal gelişim, kişisel gelişim, inovasyondan oluşan 6 adet atölyemiz, kulüp çalışmaları, drama, İngilizce, Kur'an-ı Kerim, Arapça, Osmanlıca, diksiyon, resim, ebru, bağlama, gitar, bilgisayar, fotoğrafçılık, üç boyutlu resim işçiliği, folyo kabartma, halkoyunları, satranç, ahşap boyama, plates, tekvando ve kort tenis kurslarımız tüm yıl içerisinde belirlenen programlar dahilinde düzenlenmektedir. Ayrıca engelli gençlerimize yönelik sivil toplum kuruluşlarımızca ortaklaşa bilgisayar, el sanatları kurslarımız yapılmaktadır. Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğümüzün gençlerimize yönelik günübirlik çevre illere geziler ve 5 günlük Çanakkale, Denizli, Nevşehir ve Kastamonu illerine geziler düzenlenmektedir ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7 günlük deniz ve doğa kampları, Hatay İskenderun, Mersin, Antalya, Kuşadası, Çeşme, Bolu, Samsun, Trabzon, Manisa ve Kırıkkale illerine kamplar düzenlenmektedir. Gençlik merkezimizde yer alan kütüphanemiz gece 00.00'a kadar tüm gençlerimize üniversiteye hazırlanabilmeleri için gerekli ortam sağlanmaktadır. İl müdürlüğümüz tüm spor tesisleri ve gençlik merkezimiz, ilimiz tüm gençlerine hizmet etmeye devam etmektedir. İlimize sağladıkları desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, Muş Valisi Seddar Yavuz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum."
(NA-MSA-Y)

13.04.2017 13:42:46 TSI
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