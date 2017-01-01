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Başkan Keleş'ten hastalara geçmiş olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Baykan Mehmet Keleş Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yatan hastaları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Düzce Üniversitesi Hastanesini ziyaret etti. Hastane hakkında bilgiler alan Başkan Keleş, daha sonra hastaların odalarını gezerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Keleş, "Hastalıkta sağlıkta bizim içindir. Hasta hemşehrilerime Allah'dan acil şifalar dilerim" dedi. Başkan Keleş'in bir anda karşısında gören hasta ve yakınları, ziyaretin kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

(TT-AY)



13.04.2017 13:43:06 TSI

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