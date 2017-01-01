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Başkan Keleş "Düzce evet diyecek"



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Konuralp sakinleri ve esnafları ile bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, Belediye meclis üyeleri ve AK Parti teşkilatı ile yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Konuralp'li vatandaşlarla bir araya geldi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, yeni anayasanın önemi ve gerekliliği üzerinde durarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ülke genelinde gerekliliğini vurguladı. Başkan Keleş, "Geleceğe birlikte yürümek ve Türkiye'yi birlikte inşa etmek için 16 Nisan'da halkımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine büyük bir destek verecektir" dedi.

(TT-AY)



13.04.2017 13:44:21 TSI

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