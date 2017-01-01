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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Varlı: "Devlet Bahçeli bu milleti üzmez"

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:38
Varlı: "Devlet Bahçeli bu milleti üzmez"
Varlı: "Devlet Bahçeli bu milleti üzmez"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - MHP MYK Üyesi Adana Milletvekili Muharrem Varlı, "Herkesin gönlü rahat olsun. Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli bu milleti üzmez" dedi.
Varlı, seçime günler kala hız verdiği referandum çalışmalarına merkez ilçe Yüreğir'de devam etti.
MHP Yüreğir İlçe Başkanı Yıldıray Şener ve İl Başkan Yardımcısı Arif Batur ile İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Öztuğ'un da hazır bulunduğu ziyaretlerde Varlı, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oylanacak anayasa değişikliği paketi hakkında bilgi verdi. Kamuoyuna birçok kaynaktan yanlış bilgiler verildiğini üzülerek müşahede ettiklerini belirten Varlı, "Birincisi şu ki, rejim değişmiyor. İkincisi, üniter yapıdan taviz verilmiyor. Herkesin kendi görevini yapacağı sistemde yasama, yürütme ve yargının kuvvetler ayrılığı ilkesi muhafaza ediliyor. Bunun dışında ne söylenirse eksiktir, yanlıştır" diye konuştu.
MHP'nin varlık sebebinin Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü olduğunu ifade eden Varlı, "Yarım asırlık mücadelemizin özünde bu yatar. Dolayısıyla, Türkmen Beyi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin, milletimizin birliğinden, hukuk devletinden taviz vermez. Bu referandumun amacı da hukuk boyutunda ortaya çıkan sorunu çözmektir. Gönlünüz rahat olsun; Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli bu milleti üzmez" dedi.
(ELF-Y)

13.04.2017 13:44:48 TSI
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