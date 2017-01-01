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Gebze İlçe Kaymakamı Arslan'a veda yemeği

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:40
Gebze İlçe Kaymakamı Arslan'a veda yemeği
Gebze İlçe Kaymakamı Arslan'a veda yemeği

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Emekliye ayrılan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan için veda yemeği düzenlendi.
Emekliye ayrılan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan için düzenlenen veda yemeğine ilçe protokolü katıldı. Yemeğe Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve dernek temsilcileri katıldı.
Veda yemeğinde kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Değerli Kaymakamımız Mehmet Arslan abimizle birlikte uyum içinde Gebze'miz için önemli hizmetler yaptık. Mütevazi kişiliği ile bizleri her zaman onure eden, her çalışmamızda bizlere destek olan Sayın Kaymakamımıza bir kez daha şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Allah'tan, emeklilik hayatında hanımefendi ile birlikte güzel bir ömür diliyorum" dedi.
Veda yemeğinde konuşan Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan, "İnsan kendi hakkında konuşurken bazen zorlanabiliyor. Bunda ayrılığın da etkisi var muhakkak. Allah nasip etti çok şükür emekliliğimizi gördük. Bir arada olmamıza vesile olan emeği geçen Sayın Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Gebze'de görev yaptığım yerden mutlu bir şeklide ayrılıyorum hepiniz hakkınızı helal edin. Aslen Kırşehirliyim ama bide Gebzeliyim hepinizi Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze İlçe Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan'a çiçek taktim etti. Başkan köşker ayrıca Gebze'nin yetiştirmiş olduğu en önemli sanatçılardan Osman Hamdi Bey'in en biline eseri olan "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunu hediye etti.
(İG-AY)

13.04.2017 13:47:56 TSI
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