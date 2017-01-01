Kırkalı miniklerden polislere ziyaret
(Fotoğraflı)
Selçuk Manaz
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki Kırka Anaokulu öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde, Seyitgazi İlçe Emniyet Amirliği Kırka Polis Noktası ziyaret etti.
Polis Haftası dolayısıyla nedeniyle düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler hoşça vakit geçirme fırsatı buldular. Bol bol hatıra fotoğrafları çektiren öğrencilerle yakından ilgilenen polisler, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.
(SM-MET-Y)
13.04.2017 13:49:57 TSI
NNNN