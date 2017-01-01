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SAÜ'de 'SEÇ yönetim sistemleri ve uygulamaları" anlatıldı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği Topluluğu tarafından "Endüstriyel Tesislerde Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları" etkinliği düzenlendi.

SAÜ Mühendislik Fakültesi M3 Konferans Salonunda gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak ASAŞ SEÇ Müdürü Akif Çergel katıldı. Konuşmasına ASAŞ'ın temel çalışma politikasını tanıtarak başlayan Akif Çergel, "Şirkette hemen hemen her odada bulunan bir tablo vardır. Bu tabloda ASAŞ'ın temel prensipleri yazar. Bunlar 'etik', 'çalışana saygı', 'mükemmeliyet ve çevreye saygı' kelimeleridir" dedi. Konuşmasının devamında Türkiye'den ve dünyadan iş kazalarından örnekler veren Çergel, bu olayların arasında literatürde yerini alan kimyasalların ve endüstriyel kazaların yönetimi ile ilgili Avrupa'da bir dizi teknik ve yasal çalışma başlatıldığını, bunun da "AB Seveso Yönergeleri" sonucunu doğuran Seveso Kazası ile başladığını söyledi.

SEÇ yönetim sistemlerine de değinen Çergel, Üst Yöetim Taahhütü, Hedefler ve Faaliyet Planları, Çalışan Katılımı, Prosedürler ve İş İzinleri, Risk Değerlendirmeleri, Eğitimler, Planlı SEÇ Saha Turları, Acil Durum Yönetimi, Kazaların Araştırılması ve Raporlanması süreçleri konularında detaylı bilgiler verdi. Çergel, SEÇ çalışmaları kapsamında risk ve iş analizlerinin doğru yapıldığında iş kazalarının önüne geçilebileceğinin altını çizerek, bunun da endüstriyel tesisler için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

(RŞ-AY)



13.04.2017 13:50:22 TSI

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