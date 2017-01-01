ğdır'da muhtarların 13'ü serbest bırakıldı

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Iğdır'da muhtarların 13'ü serbest bırakıldı



IĞDIR (İHA) - Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Iğdır merkez ve köylerde düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 muhtardan 13'ü tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan bir muhtarın ise Iğdır Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

(ET-Y)



13.04.2017 13:51:38 TSI

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