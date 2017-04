YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversiteli gençlere, "Erasmus Plus" destekleri anlatıldı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nda (ETSO) faaliyetlerini sürdüren Erzurum AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencilerine Erasmus Plus Programı hakkında bilgi verildi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile ETÜ konferans salonunda düzenlenen ve yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı programda, Ulusal Ajans Uzmanı Remzi Korukluoğlu tarafından, Erasmus Plus Programı'nın kapsamı ve hangi alanlarda, ne gibi destekler sağlanacağı anlatıldı.

Erasmus Plus Programı'nın kapsamında desteklenen faaliyetlerin; "Bireyler için Öğrenme Fırsatları", "Kurumsal İşbirlikleri" ile "Politika Reformunun ve İşbirliğinin Desteklenmesi" olarak 3 ana başlık altında toplandığını ifade eden Remzi Korukluoğlu, "Bu program, 5 Milyondan fazla kişi için Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde ve/veya dışında bireysel öğrenme fırsatları sağlıyor. Eğitim, öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar şeklinde bireyler için öğrenme fırsatları sunan Erasmus Plus, yükseköğretim alanında ise, program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma veya ders verme fırsatına sahip olacak. Bu sayede Erasmus Plus ile Avrupa'da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde de yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulması hedefleniyor" diye konuştu.

Programın, kurumsal işbirlikleri desteği kapsamında ise, eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri oluşturulmasına fırsat verdiğini anlatan Korukluoğlu, bu ortaklıklar yoluyla da; yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Korukluoğlu ayrıca, "Erasmus Plus programının hedef kitleleri", "Programın Genç İşsizliğine Nasıl Özüm Olacağı" konularında ve programdan yararlanacak ülkelerle ilgili de bilgiler verdi.

