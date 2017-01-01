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Üniversiteli gençlere, "Erasmus Plus" destekleri anlatıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:47
Üniversiteli gençlere, "Erasmus Plus" destekleri anlatıldı
Üniversiteli gençlere, "Erasmus Plus" destekleri anlatıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Ticaret Sanayi Odası'nda (ETSO) faaliyetlerini sürdüren Erzurum AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencilerine Erasmus Plus Programı hakkında bilgi verildi.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile ETÜ konferans salonunda düzenlenen ve yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı programda, Ulusal Ajans Uzmanı Remzi Korukluoğlu tarafından, Erasmus Plus Programı'nın kapsamı ve hangi alanlarda, ne gibi destekler sağlanacağı anlatıldı.
Erasmus Plus Programı'nın kapsamında desteklenen faaliyetlerin; "Bireyler için Öğrenme Fırsatları", "Kurumsal İşbirlikleri" ile "Politika Reformunun ve İşbirliğinin Desteklenmesi" olarak 3 ana başlık altında toplandığını ifade eden Remzi Korukluoğlu, "Bu program, 5 Milyondan fazla kişi için Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde ve/veya dışında bireysel öğrenme fırsatları sağlıyor. Eğitim, öğretim, öğrenim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmalar şeklinde bireyler için öğrenme fırsatları sunan Erasmus Plus, yükseköğretim alanında ise, program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma veya ders verme fırsatına sahip olacak. Bu sayede Erasmus Plus ile Avrupa'da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde de yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulması hedefleniyor" diye konuştu.
Programın, kurumsal işbirlikleri desteği kapsamında ise, eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri oluşturulmasına fırsat verdiğini anlatan Korukluoğlu, bu ortaklıklar yoluyla da; yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.
Korukluoğlu ayrıca, "Erasmus Plus programının hedef kitleleri", "Programın Genç İşsizliğine Nasıl Özüm Olacağı" konularında ve programdan yararlanacak ülkelerle ilgili de bilgiler verdi.
(AA-AA-Y)

13.04.2017 13:54:43 TSI
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