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Çalapkulu'dan referandum çalışması



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, referandum çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği vatandaşlardan "Evet" için destek istedi.

AK Parti Siirt İl Başkanı Çaapkulu, beraberindeki parti yöneticileriyle, Kooperatif Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, 18 maddelik anayasa değişikliğiyle ilgili bilgi verdi. Bilhassa gençlerin mutlaka sandık başına giderek oylarını kullanmaları çağrısında bulunan Çalapkulu, ülkenin kaderini belirleyecek referandumda güçlü bir Türkiye için "Evet" diyeceklerini söyledi.

(MND-MP-Y)



13.04.2017 13:56:11 TSI

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