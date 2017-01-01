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Mevsimsel geçişler ruhsal sıkıntılara neden oluyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:53
Mevsimsel geçişler ruhsal sıkıntılara neden oluyor
Mevsimsel geçişler ruhsal sıkıntılara neden oluyor

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA)- Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, mevsim geçişlerinin yaşandığı havalarda yaşanan dengesizliklerin ruhsal sıkıntılara neden olabileceğini belirterek dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mevsimsel geçişlerin yaşandığı dönemlerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Karaaslan, bu zamanlarda yaşanılabilecek sorunlara değindi. Bu dönemlerin ciddi ruhsal sıkıntılara neden olabileceğini açıklayan Karaaslan, "Bu dönemlerde güneş ışığının azalmasıyla birlikte birtakım biyolojik maddelerde de bozulmalar ortaya çıkıyor ve buna bağlı depresyona yatkınlık oluşabiliyor. Yaklaşık iki haftadan uzun süren uyku, iştahsızlık, keyifsizlik, yataktan kalmak istememe, iş yapamama gibi şikayetleri olan insanların, bu şikayetleri iki haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir uzman yardımı almaları gerekiyor" dedi.
Karaaslan, "Güneş ışığından daha fazla yararlanmaya çalışmalıyız. Düzenli olarak spor ya da yürüyüş yapmalıyız. Bunun dışında yeni aktiviteler ve birtakım keyif veren aktivitelerde bulunarak pozitif düşünmeye çalışmalıyız. Bunlar süreci daha kolay atlatmaya yardımcı olur" diye konuştu.
(BMG-UY-Y)

13.04.2017 14:00:33 TSI
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