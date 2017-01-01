13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:54
Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler
Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler
- DTO Başkan Uğur Erdoğan:
-"Başarının anahtarı risktir"

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından verilen girişimcilik kursunun tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.
Denizli Ticaret Odası ve KOSGEB işbirliği ile yürütülen Girişimcilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan 60 girişimci adayı sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.
Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki törene, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleri Hulusi Ay ve Kubilay Volkan katıldı.
Düzenlenen törende konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, girişimcilere tavsiyelerde bulundu.
Girişimcinin cesur olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Risk almadan başarıyı yakalayamazsınız. Hepinizde bu potansiyeli görüyorum. Cesur girişimciler sayesinde Türkiye'nin ekonomisi daha da güçlenecek. Sertifika almaya hak kazanan girişimci adayı arkadaşlarımızda da aynı ışığı ve cesareti görüyorum. Kurulan her işletme, ekonomimize katkı, insanımıza iş kapısı anlamına geliyor. Bu anlamda girişimci adayı arkadaşlarımız ülkemiz adına da önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdalar. Bir işletme sahibi olmak, mutlaka risk almayı gerektiriyor. Risk almadan başarılı olmanın imkanı yok. Ben de işimi kurarken, projemi bütün yönleriyle, riskleri ve avantajlarıyla inceledim adımımı attım. Siz de risk almaktan çekinmeyin. Ben her birinizin başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca işletmelerinizi kurduktan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.Açılışlarınıza katılacak, sizleri ziyaret edeceğiz. Sorunlarınızın çözümü için her zaman kapımız açıktır" dedi.
Eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimci adaylarını tebrik eden KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç girişimcilere her noktada yardımcı olacaklarını kaydetti.
Tören sonunda 60 kursiyere sertifikaları verildi. Yılbaşından bu yana Denizli Ticaret Odası'ndan sertifika alan girişimci sayısı 240 oldu.
(MT-Y)

13.04.2017 14:02:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarayköy'de 997 hektar alan haşereye karşı ilaçlandı
YEREL

SARAYKÖY'DE 997 HEKTAR ALAN HAŞEREYE KARŞI İLAÇLANDI
Denizli'de nüfus dairesi referandum için hafta sonu açık olacak
YEREL

DENİZLİ'DE NÜFUS DAİRESİ REFERANDUM İÇİN HAFTA SONU AÇIK OLACAK
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ DENİZLİ'DE:
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ DENİZLİ'DE:
Denizli'de Kıbrıs gazileri gelecek ile buluşuyor söyleşisi
YEREL

DENİZLİ'DE KIBRIS GAZİLERİ GELECEK İLE BULUŞUYOR SÖYLEŞİSİ
Başkan Gürlesin, Deliktaş'ta 'evet de gülümse' dedi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN, DELİKTAŞ'TA 'EVET DE GÜLÜMSE' DEDİ
Denizli'de çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza
YEREL

DENİZLİ'DE ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA
Denizli'de çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza
YEREL

DENİZLİ'DE ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA
EN ÇOK OKUNANLAR
Ev temizliği için pratik bilgiler...
YAŞAM

TESADÜFEN BULDU! SADECE İKİ MALZEME İLE...

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması