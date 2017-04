YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler

Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler

DENİZLİ (İHA)- Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından verilen girişimcilik kursunun tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.

Denizli Ticaret Odası ve KOSGEB işbirliği ile yürütülen Girişimcilik Eğitim Programını başarıyla tamamlayan 60 girişimci adayı sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Denizli Ticaret Odası Toplantı Salonu'ndaki törene, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç, Denizli Ticaret Odası Meclis üyeleri Hulusi Ay ve Kubilay Volkan katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, girişimcilere tavsiyelerde bulundu.

Girişimcinin cesur olması gerektiğini belirten Erdoğan, "Risk almadan başarıyı yakalayamazsınız. Hepinizde bu potansiyeli görüyorum. Cesur girişimciler sayesinde Türkiye'nin ekonomisi daha da güçlenecek. Sertifika almaya hak kazanan girişimci adayı arkadaşlarımızda da aynı ışığı ve cesareti görüyorum. Kurulan her işletme, ekonomimize katkı, insanımıza iş kapısı anlamına geliyor. Bu anlamda girişimci adayı arkadaşlarımız ülkemiz adına da önemli bir sorumluluk üstlenmiş durumdalar. Bir işletme sahibi olmak, mutlaka risk almayı gerektiriyor. Risk almadan başarılı olmanın imkanı yok. Ben de işimi kurarken, projemi bütün yönleriyle, riskleri ve avantajlarıyla inceledim adımımı attım. Siz de risk almaktan çekinmeyin. Ben her birinizin başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca işletmelerinizi kurduktan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.Açılışlarınıza katılacak, sizleri ziyaret edeceğiz. Sorunlarınızın çözümü için her zaman kapımız açıktır" dedi.

Eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimci adaylarını tebrik eden KOSGEB Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç girişimcilere her noktada yardımcı olacaklarını kaydetti.

Tören sonunda 60 kursiyere sertifikaları verildi. Yılbaşından bu yana Denizli Ticaret Odası'ndan sertifika alan girişimci sayısı 240 oldu.

