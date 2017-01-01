Orman Bölge Müdür Yardımcısı tutuklandı
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY operasyonunda örgütün iletişim ağı 'Bylock' kullandığı tespit edilen Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı U.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen U.D., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Nevşehir cezaevine gönderildi.
(TB-Y
13.04.2017 14:02:15 TSI
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