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Sarayköy'de 997 hektar alan haşereye karşı ilaçlandı

13 Nisan 2017 Perşembe, 13:55
Sarayköy'de 997 hektar alan haşereye karşı ilaçlandı
Sarayköy'de 997 hektar alan haşereye karşı ilaçlandı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'nin Sarayköy ilçesinde sinekle mücadele çalışmaları başladı.
Sarayköy Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri, larva ile mücadele kapsamında yaz mevsiminde vatandaşların mağdur olmaması ve rahat bir yaz geçirebilmeleri için 997 hektar alanda ilaçlama yaptı.
İlçenin 32 mahallesinde toplam 997 hektarlık alanda sivrisinek, ergin ve larva mücadelesi gerçekleştiren ekipler yağmur, drenaj ve kanalizasyon hattında sezon boyunca barınabilecek larva ve haşereler ile mücadele çalışmaları gerçekleştirdi.
Sisleme makinesi ve tabletler ile okul tuvaletleri, kanalizasyon girişleri, sulama kanalları, sazlık alanlar, foseptikler, rögarlar gibi sivrisinek üreme alanlarında kışlak mücadele yapıldı.
Vatandaşların yaz aylarını daha rahat geçirmeleri için bahar ve yaz döneminde ilaçlamanın ara ara devam edeceğini belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Sarayköy Belediyesi olarak her yıl Mart ayında larva ile mücadele çalışmaları başlatıyoruz. Amacımız yaz aylarında halkımızın özellikle sivrisinek ve karasinek konusunda sıkıntı yaşamamaları" dedi.
(MT-Y)

13.04.2017 14:00:43 TSI
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