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Van'da hırsızlık



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hırsızlık olaylarını tek tek aydınlatıyor.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Mart 2017 tarihinde İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen "Evden Hırsızlık" olayında ikametten alınan 2 adet cep telefonu ve bir adet tabancanın bulunmasına yönelik yapılan çalışma ve alınan bilgiler çerçevesinde tespit edilen adres ve şahıs/şahıslara yönelik 11 Nisan 2017 günü operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda Z.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahsın üst ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet cep telefonu ve 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan Z.K., M.T. ve M.P. isimli şüpheli şahıslar, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alınarak müdürlüğümüzden salıverilmiş; A.K., N.K., N.K., S.K. ve E.P. isimli şüpheli şahıslar ise 30 Ocak 2017 günü adli makamlara sevk edilmişti" denildi.

(MSA-Y)



13.04.2017 14:06:07 TSI

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