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Yağışlı hava kazaya neden oldu: 2 yaralı



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Feke Caddesi, hastane girişinde Emrullah Yüce'nin kullandığı 01 Y 8299 plakalı kamyonet ile Yusuf Yurdaer yönetimindeki 01 RP 292 plakalı otomobil yağışlı hava ve kaygan zeminden dolayı çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta yol kenarında park halinde bulunan 01 Y 3470 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada araç sürücülerinden Emrullah Yüce ve diğer araçta bulunan Nuray Yurdaer yaralandı. Yaralı Yurdaer'i bulunduğu araçtan çıkarmakta güçlük çeken 112 ekiplerinin yardımına vatandaşlar yetişti. Araçtan çıkarılan yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada her iki araçta kullanılamaz hale gelirken park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu.

(EMR-Y)



13.04.2017 14:07:18 TSI

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