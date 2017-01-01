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Kazı çalışmasında doğalgaz borusu patladı



(Fotoğraflı)



Remzi Şimşek

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan kazı çalışmasında doğalgaz borusu patladı. Ekipler doğalgazı kısa sürede keserek faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kolej caddesi üzerinde kepçe ile kazı çalışması yapan ekipler birden doğalgaz borusuna vurarak patlattı. Gaz sızıntısını gören ekipler hemen dubalar koyarak trafiği durdurdu. Olay yerine hemen itfaiye ve AGDAŞ ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AGDAŞ ekipleri bölgeye doğalgaz taşıyan hat kapatınca durum normale döndü.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

(RŞ-İÇ)



13.04.2017 14:08:16 TSI

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