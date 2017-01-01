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Rektör Bilgiç SAMULAŞ'ta



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı ve OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı ve SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Üniversite-sanayi-şehir iş birliği ve entegrasyonu odaklı yürütülen çalışmalar, projeler ve raylı sistemin üniversite ayağının görüşüldüğü ziyarette, Kadir Gürkan bilgi ve tecrübelerini konuklarıyla paylaştı.



"Birliktelikten doğacak sinerji ülkemizi geleceğe taşıyacak"

Özellikle yabancı rekabetin büyük önem taşıdığı alanlarda endüstriyel Ar- Ge'nin(Araştırma Geliştirme) çok önemli olduğunu hatırlatan Kadir Gürkan, OMÜ ile yapılacak iş birliğinin; akademinin bilgi, birikim ve donanım ile insan kaynağının kendilerine bu anlamda çok şey katacağını ve dolayısıyla bu birliktelikten doğacak potansiyel ve sinerjinin Samsun ve ülkemizi geleceğe taşıyacağını vurguladı.



"Rutinin dışına çıkıp bütün dinamiklerle çıtayı yükseltmek istiyoruz"

Sıcak ve samimi bir şekilde kendilerini karşılayan Kadir Gürkan'a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ise görüşmede millî ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Üniversite yönetimi olarak rutinin dışına çıkıp üniversite-sanayi- şehir bütünleşmesi adına girişimlerini istikrarlı bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Rektör Bilgiç, OMÜ olarak sahip oldukları bütün dinamiklerle çıtayı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



"Panorama bize moral ve onur veriyor"

Yerli tramvay Panorama modeli hakkında konuşan Rektör Bilgiç, "Türkiyemizin enerjisinin ve cesaretinin ürünü olan Panorama bizlere moral ve onur veriyor. Millî tren ve benzer projeler daima desteklenmeli. Bizler de sanayicisi, iş insanı, üniversitesi kısacası bütün bir Samsun olarak Türkiye'nin kalkınması ve yarınlara emin adımlarla yürümesi için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla üzerimize düşeni layıkıyla yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Üniversite-sanayi- şehir bütünleşmesinin istikrarlı bir şekilde sürmesi temennisiyle görüşme tamamlanırken sonrasında SAMULAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan; Rektör Sait Bilgiç, Genel Sekreter Menderes Kabadayı ve Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı'ya SAMULAŞ'ın Trafik Kontrol Merkezi ve Bakım Onarım Merkezi'ni gezdirdi.

Merkezleri ilk kez ziyaret eden Rektör Bilgiç çalışanlarla sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Merkezlerde incelemelerde de bulunan Prof. Dr. Bilgiç SAMULAŞ'ın Samsun'un yüz akı kurumlarından biri olduğunu belirtti. Rektör Bilgiç, Genel Sekreter Kabadayı ve Yeşilyurt MYO Müdürü Yıldızlı aynı zamanda SAMULAŞ yerleşkesinde bulunan Panorama modelini Kadir Gürkan rehberliğinde inceleyerek sürücü koltuğuna geçti.

(SAM-SLH-Y)



13.04.2017 14:11:43 TSI

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