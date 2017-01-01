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Van'dan El-Bab ve Cerablus'a yardım

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:04
Van'dan El-Bab ve Cerablus'a yardım
Van'dan El-Bab ve Cerablus'a yardım

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından El-Bab ve Cerablus bölgelerinde savaş mağduru öğrenciler için toplanan bir tır dolusu eğitim ve temizlik malzemesini Suriye'ye gönderdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında bir tır dolusu eğitim ve temizlik malzemesi toplandı. El-Bab ve Cerablus'ta yaşanan savaşlardan dolayı öğrencilerin eğitimden yoksun kalmaması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına kayıtsız kalmayan Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu amaçla eğitim ve temizlik malzemelerinden oluşan bir tır dolusu yardımı, yetkililer nezdinde Suriye'ye gönderdi.
Toplanan eğitim ve temizlik malzemelerinin yüklü olduğu tır, bugün yola çıktı.
(MSA-Y)

13.04.2017 14:10:22 TSI
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