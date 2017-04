YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türel, esnaf için düzenlenen onur gecesine katıldı

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın hizmette 30 yılı dolduran esnaf için düzenlediği plaket ve onur gecesine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın hizmette 30 yılı dolduran esnaf için düzenlediği plaket ve onur gecesine katıldı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile çok sayıda şoför esnafının bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Başkan Türel, meslekte 30 yılını dolduran esnafı kutladı. "Büyüklerimize saygıyı unutursak, geleceğimizi kaybederiz" diyen Türel, geceyi düzenleyen Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ı tebrik etti.



Partili olmak, tarafsız olmaya mani değil

Referanduma değinen Başkan Türel, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının siyasi parti genel başkanı olmasının tarafsız olmasına mani olmadığını vurgulayarak, "Taraflı olursa pasaport milletin elinde. Verirsin eline gönderirsin pasaportu. Ama tarafsız kalırsa bir kere daha seçersin. Hakkı kaç defa ise o kadar seçersiniz. Ben bugün Antalya'da en az oyu Konyaaltı ilçesinden aldım. Bugün en önemli projelerimi Konyaaltı'nda yapıyorum, işte bugün bildiğiniz gibi muhteşem projemiz, medyanın tabiri ile çılgın projemiz Boğaçayı Projesi'nin startını verdik. Ve Türkiye'nin Kanal İstanbul'dan sonra 2. Çılgın projesidir. Nerede? Konyaaltı'nda. Teleferiği hizmete açtık. Nerede? Konyaaltı'nda. Onun dışında Konyaaltı Sahil Projemiz inşallah yaz sezonu geçsin, başlıyor. Velhasıl en önemli vizyon projelerimiz, benim en az oy aldığım ilçede yapılıyor. Eğer taraflı bir belediye başkanı olsaydım; en az oy aldığım ilçeye dönüp bakmamam lazımdı. Bir siyasinin tarafsız olması işinin gereğidir. Biz seçilinceye kadar siyasi kimliğimizle karşınızdayız. Ama seçildik mi hepimiz siyasi rozetlerimizi kapıda bırakmalıyız. Bırakmazsanız, benden önceki arkadaş gibi 5 senede pasaportunu eline verir gönderirsiniz. Bunda söz de karar da milletin" diye konuştu.



Güçlenen Türkiye birilerini rahatsız ediyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile birkaç ay önce Almanya'da Avrupa Birliği ile ilgili bir lobi faaliyetinde bulunduklarını söyleyen Türel şunları anlattı: "Orada Avrupa Birliği'nin maalesef bize karşı fevkalade önyargılı tutuma rağmen Türkiye'nin tarafsız, demokratik bir hukuk devleti, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu anlatmaya gittik. Karşılıklı 10'ar kişilik heyetler şeklindeki toplantıda, Sayın Avrupa Birliği Bakanımız da vardı. Görüştüğümüzde aslında bir masada oturduğumuzda çok güzel konuşuyorlar da; ama o masadan kalkınca konuştuklarını söylüyorlar mı söylemiyorlar mı bu bir soru işareti. Yanımda Avrupa Birliği'nin eski genişlemeden sorumlu komiseri Verheugen oturuyordu. Türkiye'yi Almanlar bu kadar eleştiriyor; ama ben genişlemeden sorumlu komiserken, Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman Başbakandı, demokratikleşme ile ilgili ne söylediysem hepsini yaptı dedi. Hukuk devleti olma ile ilgili ne söylediysem yaptı dedi. Biz Almanlar daha ne istiyoruz Allah aşkına dedi. O gün o toplantıda kendisi dile getirdi. Sonra çıktı Alman basına da açıklama yaptı. Gazetelerde de yer aldı. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz ortam da maalesef Türkiye'nin gittikçe güçlenen bir ülke olması birilerini rahatsız ediyor."



Yalanları hep aynı

Ne zaman ülke için iyi bir şey yapılmak istense, bugün hayır diyen zihniyeti karşılarında bulduklarını belirten Türel, "Büyükşehir Yasası'nı çıkartıyorken ülkeyi 30 eyalete bölüyorlar, ülke federal sisteme gidiyor, demokrasi elden gidiyor, hukuk devleti kalmıyor. Cumhuriyet elden gidiyor dediler. Yasayı 3 yıldır uyguluyoruz. Eskiden Antalya'nın tüm köylerine yapılan yatırım 10 milyonken biz sadece Alanya haline 100 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Sadece köylerin asfaltına yılda 150 milyon lira harcıyoruz. Bölündük mü birilerinin dediği gibi, eyalet sistemi mi geldi, parçalandık mı, demokrasi elden mi gitti, laiklik mahvoldu mu, Cumhuriyet bir yere mi gitti, şimdi bunların hepsinin yalan olduğunu zaman içerisinde gördük. Zaman yalanın en güzel ilacıdır" diye konuştu



Kavşaklara da hayır demişlerdi

Anayasa değişikliğiyle yapılmak istenenin devleti daha güçlü hale getirmek, omuzundaki yüklerden kurtarmak, ayağındaki zincirleri, bağları çözmek üzere hükümet sistemini güçlendirmekten ibaret olduğunu vurgulayan Başkan Türel, "Her maddede, harf harf hükümet sistemimizi güçlendirmekten başka bir şey bulamazsınız. Şimdi geçmişte belediyelerimizi güçlendiriyorken bize söylenenlerin tıpkısının aynısını dinliyorsunuz. Kim söylüyor, hayırcılar söylüyor. O zaman da hayır derlerdi. Hep hayır, hayır, hayır. Üçüncü köprüye hayır, boğazın altından tünellere hayır. Ben 2005 senesinde ilk kavşaklara başlıyorken de hayır diyenler istemeyiz dediler. Bir kavşağın ekonomiye senelik katkısı 30 milyon liranın üzerinde. Lastiğinin daha az aşınmasından, yakıtın düşmesine kadar birçok katkısı var, biz bunu yapalım dediğimizde hayır dediler. Trafiği sıkıştıracak bu kavşaklar dediler. Ben de dedim ki madem trafiği sıkıştıracak biz alt geçitli kavşaklar yapıyoruz siz üstten gidin dedim. Her siyasiye mensup birçok arkadaşım, dostum var. CHP'li bir arkadaşım bana dedi ki 'Başkan artık senin şu kavşaklarda üstten karşıya iyice geçemez hale geldik. Ne yapacağız.' Dedim ya alttan geçsene. 'Ya sen 15 sene önce bize istemeyenler üstten geçsin dedin biz hala üstten geçiyoruz' dedi. Bende dedim ki 'Alttan geç 10 sene geçmiş kimse görmez seni' dedim. Şimdi o zaman da hayır dediler, ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksak hep biz bunları gördük."



Artık direksiyon millette

Almanya'sından, Hollanda'sına, İsviçre'sine, İsveç'ine kadar Avrupa ülkelerinin net bir şekilde hayır kampanyası yaptığına dikkat çeken Türel, "Devlet televizyonlarında hayır kampanyası yapıyorlar. Gazetelerinde Türkçe başlıklarla hayıra oy verin diyorlar. Avrupa Türkiye güçlensin, zenginleşsin, kalkınsın diye mi hayır kampanyası yapıyor. Türkiye'yi uzaktan kumanda ile idare etmeye alışmışlar. Biz onların elindeki uzaktan kumandaları aldık milletin eline verdik. Dertleri Türkiye'yi yine uzaktan kumanda etmek. Artık AK Parti iktidarı ile o dönemler bitti. Artık direksiyon milletin elinde. Avuçlarını yalarlar" dedi.



Terörle güçlü mücadele için evet

Dağdaki teröristlerin, Kandil'in İmralı'nın hayır dediğini vurgulayan Başkan Türel, "Teröristler bu ülke birleşsin, bütünleşsin diye mi hayır diyor. Biliyorlar ki evet çıkarsa terörle mücadele çok daha güçlü yapılacak. Kandil'i başlarına geçireceğiz. Neden bugüne kadar geçirmediniz diyenler olabilir. Çünkü 40 senedir bütün hükümetleri kandırıp; polisin, askerin içine giren hainleri daha yeni temizliyoruz. Meğer terörle mücadele yapılıyormuş gibi gösterip, içerden vuruluyormuşuz. Şimdi daha güçlü, daha samimi. 4 metre karın üstünde askerimiz inlerine giriyor, canlarına okuyor. Geleceklerini, sonlarını gördüler. Onun için hayır diye inliyorlar" ifadelerini kullandı.



Avrupa Konseyi'nde PKK cirit atıyor

Strasburg'daki Avrupa Konseyi toplantısında yaşadıklarını şoför esnafına izleten Başkan Menderes Türel, "Avrupa Konseyi'nde Milli Heyet Başkanıyım. HDP'li belediye başkanların tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili rapor görüşülecekti. Belediyenin resmi aracıyla canlı bomba eylemi yaptırmış belediye başkanlarını neredeyse kahraman ilan edecekler. Belediyenin araçlarıyla çukur kazıp içeriye asker polis giremesin diye teröristin peşinden koşanları neredeyse kahraman ilan edecekler. Bu arada verdiğimiz tüm önergeler Avrupalılar tarafından reddedildi. Ben ne zaman konuşmaya başladım arkamdan birileri laf atıp duruyor. Yalan, yuh diyorlar, kahkahalar atıyorlar. İşte görüyorsunuz. Arkamda poşulu kadın videoya çekiyor. Akılları sıra benim dikkatimi dağıtacaklar konuşamayayım diye. Orada bu konularla ilgili gerçekleri anlattım. Tabi ki biz 6 büyük ülkeden biri olduğumuz için Türkçe konuşuyoruz. Büyük bir gururla Türkçe konuşuyoruz onlar çeviriyor. Serap Bucak diye HDP'li bir üyenin neden gelmediğini soruyorlar bana. Ben de anlatıyorum. Biz İçişleri Bakanlığı'ndan izin alıp geldik. O izin almadan gelmeye çalıştı. Alsaydı izin gelirdi. Bunları anlattım. Beni çekmeye çalışıyorlar. Telefonla çekim yasak aslında. Yanındaki ile konuşuyormuş gibi hem bana laf atıyor bir de beni çekiyorlar. İşaret fişekleri poşularını boyunlarına takıp gelmişler oraya. Yani ya terör örgütünün yandaşı ya sempatizanı ya da teröristin ta kendisi. Konsey başkanı kaç kez ikaz etti. HDP Milletvekilli Ertuğrul Kürkçü de vardı. Bizim ülkemizin bakanlarını oraya sokmayacağız diye yırtınıyorlar. Atlarıyla, itleriyle bizim milletimizin üstüne saldıracak kadar alçak bir hale geliyorlar; ama teröristler Avrupa Konseyi'nin Genel Kurulu'nun göbeğinde cirit atıyor, yazıklar olsun. Toplantı salonundan çıkıyorken bir tanesi yanıma geldi, dedi ki 'Bugün Avrupa Konseyi hayır dedi sizi çok üzdük, 16 Nisan'da da Türkiye hayır dediğinde sizi bir daha üzeceğiz. Hayır çıktığında biz sevineceğiz siz üzüleceksiniz' dedi. Ben de döndüm dedim ki, bu büyük millet Kurtuluş Savaşı Destanını, Çanakkale Destanını, 15 Temmuz Destanını yazdı. 16 Nisan'da da destan yazacak. İnşallah sandıklardan evet çıkacak siz teröristler üzüleceksiniz. Türk milleti sevinecek dedim."



Kim birleştirir, kim parçalar iyi düşünün

Tek adamın milletin kendisi olduğunun altını çizen Başkan Türel, "Bugün bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli mi birleştirmek bütünleştirmek istiyor, yoksa dağdaki teröristler mi birleştirmek bütünleştirmek mi istiyor. Her hayır diyen terörist değildir; ama kimin yanında yer aldığınızı bilin. Bu bir siyasi mesele değil bunu sakın unutmayalım. Bu mesele, memleket meselesidir. Hani diyorlar ya Cumhuriyet elden gidiyor diye, Cumhuriyet elden gitmiyor, 2023'te dünyanın 10. büyük, Avrupa'nın ise 3. büyük ülkesi olmaya doğru gidiyor. Ne diyoruz tek vatan, tek bayrak, tek devlet ve tek millet; kararımız evet."



Başkan Türel'e övgü

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, de konuşmasında Başkan Türel'den övgüyle söz ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı sizi seviyor, siz de onu seviyorsunuz. Başkanımızın her türlü yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kendisi iktidar partisinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı iken Antalya benim memleketim atamın yeri deyip, buraya geldi. Zoru seçti. Bu memleketine hizmet etme sevdasıdır, aşktır. Başın düşerse dara, Menderes Başkanı ara. O bakımdan belediye başkanımız kardeşimizdir. Türkiye'nin bütün belediye başkanları iyi ya da kötü anılırlar; ama Menderes Türel dediğin zaman hafızalarda yeri olan, bu şehrin her köşesinde imzası olan bir insan. Gecem gündüzüm yok diyor. Hizmet etmek için varım diyor. Sayın Başkanım medarı iftiharımız. Ben Türkiye'nin her yerine gittiğim zaman Antalya'dan örnek veririm. Milletimiz bir ve birlik olduğu zaman büyük işlerin üstünden gelebilir. Ülkemizin geldiği seviye belli. Ülkemiz bir taraftan da büyüyor. Büyüdükçe hepimizin kısmeti de büyüyecek" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da Antalya'nın şehir planlaması, çevre düzenlemesi, ulaşım imkanlarıyla bir dünya şehri olduğunun altını çizerek, "Şehirleri şehir yapan belediye başkanlarıdır. Sayın Türel'e teşekkür ediyorum. Görüyorum ki kendisi hizmetleriyle halkın kahramanı olduğu gibi bir de esnaf kahramanı. Böyle insanların adeti çoğalmalı Türkiye'de" ifadesini kullandı.

Daha sonra meslekte 30 yılını dolduran şoförlere törenle plaket ve hediyeleri verildi.

