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Eğitim Anadolu Üniversitesinde masaya yatırıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - "Eğitim Programlarının İncelenmesi Semineri" Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Şefik Yaşar Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi emekli Öğretim Elemanı Prof. Dr. Mustafa Sağlam ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Prof. Dr. Özcan Demirel'in yer aldığı seminere, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Coşkun Bayrak, öğretim elemanları, öğretmenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı. "Eğitim programlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi adına yapılan toplantılar güncellik bakımından oldukça önemli" diyerek seminerin açılış konuşmasına başlayan Dekan Prof. Dr. Coşkun Bayrak, şunları aktardı:

"Bu alanda geçen haftalarda Ankara'da farklı üç üniversitede bazı çalıştaylar yapıldı. Program geliştirme ve değerlendirme uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu anlamda, semineri verecek olan iki değerli hocamın sizleri aydınlatacağına inanıyorum."

Eğitim sisteminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Sağlam, eğitim programlarının eğitim sistemi içindeki öneminin de altını çizerek, eğitim programlarının yapısal özellikleri ve değerlendirme sürecine değindi.

Eğitim programlarında değerlendirme sürecinin nasıl yapılacağı üzerinde duran Prof. Dr. Özcan Demirel ise, "Program geliştirme sürecinin çıkış noktası, 'Nasıl bir insan?' sorusunun cevabıdır" diye konuştu. Programların amacı, insanların ise hedefleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirel, "Bizlerin, eğitimciler olarak bireye öğretmemiz gereken tek şey öğrenmedir" diye konuşarak "öğrenmeyi öğretme" kavramı üzerinde durdu.

Soru-cevap bölümünün ardından seminer sona erdi.

(KÇ)



13.04.2017 14:16:36 TSI

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