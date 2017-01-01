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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Öğrencileri Rektör Karacoşkun ile röportaj yaptı

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:09
Öğrencileri Rektör Karacoşkun ile röportaj yaptı
Öğrencileri Rektör Karacoşkun ile röportaj yaptı

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Doğançay ve beraberindeki lise öğrencileri, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la röportaj gerçekleştirdi.
Okul Müdürü İbrahim Doğançay, "Lisemizden mezun olan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un başarılarla dolu akademik hayatının öğrencilerimize rol model olması açısından ilk defa çıkacak olan okul dergimiz için ilk röportajımızı da kendileriyle gerçekleştirmek istedik" dedi.
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise gençlerin öncelikli olarak kendilerine bir hedef belirlemeleri gerektiğini, bu hedeflere istedikleri ve çalıştıkları takdirde kesinlikle ulaşacaklarını, eğitim imkanlarının eskiye göre daha iyi olduğunu ve öğrencilere çalışmaktan başka yapacak bir şey kalmadığını ifade etti.
Röportaj sonrası Rektör Karacoşkun, öğrencilere hediyeler verdi.
(MAD-SD-Y)

13.04.2017 14:17:31 TSI
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