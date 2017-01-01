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Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 83. yılı törenlerle kutlandı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 83. yıl dönümü törenle kutlandı.

Edremit'in Şehit Hamdibey Meydanı'nda sabah saatlerinde düzenlenen törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Garnizon Komutanı P. Kurmay Albay Mahmut Altun, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Program, Şehit Hamdibey Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı ve bir öğrenci tarafından şiir okundu. Son olarak, halk oyunları ekibi gösterilerini sundu. Halk oyunu gösterisi ilgiyle izlenirken, meydandaki tören sona erdi. Daha sonra A. Sıdıka Erken Etnografya Müzesinde, Atatürk Fotoğrafları Sergisi protokol üyeleri tarafından gezildi.

(EME)



13.04.2017 14:17:43 TSI

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