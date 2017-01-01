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Yunusemreli muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ'ye teşekkür

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:12
Yunusemreli muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ'ye teşekkür
Yunusemreli muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ'ye teşekkür

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetimi Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı ve Laleli Mahalle Muhtarı Bedriye Pehlivan, Örselli Mahalle Muhtarı Halil Mezik, Karahüseyinli Mahalle Muhtarı Bayram İşlek ve Sakallı Mahalle Muhtarı Adil Keskin ilk olarak Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. Mahalle muhtarları şimdiye kadar mahallelerinde yapılan çalışmalar için Genel Müdür Coşkun'a teşekkür etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, ilçelerinde yürütülen çalışmalar nedeniyle çok mutlu olduklarını bundan sonraki süreçte de yatırımların aynı hızda devam edeceğini bildiklerini ifade etti. Pehlivan, "Cengiz Başkanım ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun, halkın içinde olan insanlar. Onlara istediğimiz zaman ulaşıp, görüşebiliyoruz. Sağolsun Yaşar Bey bizleri makamında kabul etti. Bizler, Yunusemre Mahalle Muhtarları olarak yapılan hizmetler için kendilerine teşekkür ettik. 2017 yılında yapılacak hizmetlerle de ilgili istişarelerde bulunduk." dedi.

"Manisa'yı bir bütün olarak kalkındırmak en büyük gayemiz"
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, il genelinde çok büyük yatırımlara imza attıklarının altını çizerek, Yunusemre ilçesinde de önemli işler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi. Genel Müdür Coşkun, "Çok kısa sürede büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte ilçe veya mahalle ayırt etmeksizin hareket ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için geldiğimiz bu görevlerde Allah'ın izniyle ulaşamadığımız, girmediğimiz mahalle kalmasın gayreti içerisindeyiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün direktifleriyle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun uğraşlar veriyoruz. Manisa'yı bir bütün olarak kalkındırmak en büyük gayemiz. Dernek Başkanımız Bedriye Pehlivan ve Örselli, Karahüseyinli ve Sakallı Mahalle Muhtarlarımıza nazik ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesini de ziyaret ettiler
Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'yı da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten muhtarlar, devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde 17 ilçede çalışmaların devam ettiğini belirtti.
(SC-Y)

13.04.2017 14:19:59 TSI
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