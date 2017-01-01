Korkuteli'de başarılı öğrencilere bisiklet
(Fotoğraflı)
Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Korkuteli ilçesinde başarılı öğrenciler bisiklet ile ödüllendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2016-2017 öğretim yılı 1. Dönem Ortaokul 8. Sınıflar ve Lise 12. Sınıflar okul birincileri için gönderdiği bisikletler öğrencilere teslim edildi. Törene Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 28 bisikletler öğrencilere, velilerin ve törene katılan davetlilerin huzurunda teslim edildi.
(AD-SÇ-Y)
13.04.2017 14:20:50 TSI
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