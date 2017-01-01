Motosiklet hırsızı tutuklandı
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, ikamet önünden park halindeki motosikleti çalan şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Bahçecik Mahallesi 1858 Sokak içerisinde Bahattin Ş'ye ait 02 FY 906 plakalı park halindeki motosiklet çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Polislerin incelemesinde çalıntı motosiklet aynı gün içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Polis olayla ilgili Yakup B., isimli şahıs da ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Şahsın bir çık hırsızlık olayında da sabıkasının bulunduğu öğrenildi.
(CK-SD-Y)
13.04.2017 14:20:59 TSI
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