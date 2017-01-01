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Marmaraereğlisi Belediyesi'nin yol bakım ve onarım çalışmaları



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Bahar aylarına gelinmesiyle birlikte mahalle sakinleri ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ın talimatıyla, ekipler, ilçede alt yapısı tamamlanan, kış döneminde deforme olan ana cadde ve sokaklarda yol hizmetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Marmaraereğlisi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yakından takip eden Başkan Uyan, "Havaların ısınmasıyla birlikte İlçemizin daha önce alt yapısı tamamlanan kısımlarında asfaltlama çalışmaları da başlayacak. Çalışmalar sayesinde hem ulaşım rahatlayacak hem de şehir içi trafikte bir rahatlama olacak. Çalışmalarımız süresince vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği sabırdan dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

(YG-MEF-Y)



13.04.2017 14:23:21 TSI

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