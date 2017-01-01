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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Çalık referandum çalışmalarını sürdürüyor

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:15
Çalık referandum çalışmalarını sürdürüyor
Çalık referandum çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak tarihi referanduma sayılı günler kalırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, referandum çalışmalarını sürdürüyor.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, güzellik salonlarının sorunlarının çözümü noktasında Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın büyük bir özveri gösterdiğini söyleyerek Çalık'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. AK Parti olarak esnafların kalkınması için büyük destekler verdiklerini ifade eden Öznur Çalık ise, "Bütün esnaflarımız bizim için çok önemli. Bunun için esnaflarımıza son dönemlerde gerek faizsiz krediler gerekse hibe destekleri ile çok önemli destekler verdik ve esnafımıza adeta can suyu olduk. Güzellik salonları ile ilgili bir takım sıkıntılar da bize iletildiğinde biz de bu sorunu Cumhurbaşkanımıza ilettik ve kendisinin talimatı, 'Bu sorunu çözelim' oldu. Sağlık Bakanımız ve İçişleri Bakanımız da bu talimat gereği hemen kendi alanları ile ilgili imzaları attılar ve Başbakanımız Bakanlar Kurulundan kararı çıkarttı. Bu kararı da Cumhurbaşkanımız külliyede yaklaşık 2 bin 500 kişi önünde onayladı. Allah'a hamd olsun bu sorunu da çözmüş olduk. Esnaflarımız için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
Referandum sürecine de değinen Çalık, 16 Nisan'ın çok önemli bir tarihi kırılma noktası olduğunu kaydederek, "Türkiye için, aydınlık yarınlar için, daha güzel bir Türkiye için bütün güzellik salonu esnaflarımız o gün külliyede 'evet' dediler. Bu gün de yereldeki esnaf kardeşlerimizden 'evet' cevabı duymuş olmak bizi son derece mutlu etti. İnşallah 16 Nisan'da hep beraber daha güçlü ve daha güzel bir Türkiye'ye kavuşacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, günün anısına Çalık'a tablo hediye etti.
(BT-SD-Y)

13.04.2017 14:23:47 TSI
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