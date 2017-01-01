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Liseli öğrenciler fidan dikti



(Fotoğraflı)



Emre Bozdemir

ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde lise öğrencileri fidan dikti.

Kozan Anadolu Lisesi ve Kozan Orman İşletmesinin birlikte düzenlediği fidan dikim etkinliğine Tema Vakfı Kozan Şubesi de destek verdi.

Çiftçiler Mahallesinde orman vasfını yitirmiş bir alanda gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak orman işletme personelleri ve Tema yetkilileri tarafından bir fidanın nasıl dikileceği anlatıldı. Kozan Orman İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Çelen tarafından öğrencilere ormanın önemi anlatılarak fidanları nasıl dikmeleri gerektiği gösterildi.

Daha önce de bir kısmı ağaçlandırılan alana öğrenciler tarafından 150 adet fidan dikildi.

(EMR-Y)



13.04.2017 14:25:56 TSI

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