YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Halil Fırat gençlerle bir araya geldi

Milletvekili Halil Fırat gençlerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Adıyaman'da, referandum çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Adıyaman Kalesi İşletmecisi Kadir Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu, parti üyeleri ile çok sayıda kişi katıldı. Gerçekleştirilen buluşmada Milletvekili Fırat, gençlere referandum hakkında bilgiler vererek onların sorun ve sıkıntılarının olup olmadığını sorarak Kale İşletmecisi Kadir Öztürk'e düzenlenen buluşmadan dolayı teşekkür etti.

Her zaman devletin ve milletin yanında durduklarını dile getiren Öztürk ise, referandumun milletin ve ülkenin geleceği için en güzel kararların alınması gerektiğini bu nedenle sonuna kadar referandumu destekleyerek 'Evet' için canla ve başla çalışacaklarını vurguladı.

(CK-SD-Y)



13.04.2017 14:26:13 TSI

NNNN

