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Elazığ Belediyesi referandum hazırlıklarını tamamladı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, oy kullanmak için Alo 153 hattını arayan engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar için 1'i engelli 23 aracın hazırlandığını söyledi.

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz Pazar günü yapılacak olan referandum öncesi basın toplantısı yaptı.

Tarihi bir dönemeçte olunduğunu vurgulayan Başkan Yanılmaz,"Böyle bir ana şahitlik etmek ve yaşamak önümüzdeki yüzyıllar için çok önemli olacak. 100 yıl sonra bu anı yaşayanları o nesiller çok iyi bir şekilde anmış olacaklar. Halk oylamasıyla ilgili ilimizde çok seviyeli, düzgün ve karşılıklı hoşgörü içerisinde devam eden bir propaganda dönemini yaşadık. İlimiz bunu daha öncede göstermiştir. Evet verilmesini destekleyen çalışmalar olduğu gibi hayır verilmesini destekleyen çalışmalarda yaşandı. Bu iki tarafın arasındaki diyalog, ziyaret ve olgunluk Türkiye'ye örnek olacak bir durum oldu" dedi.

Elazığ'da oy verme işlemlerinin 07.00'da başlayacağını ve 16.00'da sona ereceğini aktaran Yanılmaz, "Oy verme saatleri arasından tüm belediye çalışanları olarak vatandaşlarımızın rahat oy kullanabilmeleri için her türlü hazırlıkları yaptık. Seçim sonuçları belli oluncaya kadar da bu hazırlıklarımızı uygulayacağız. Oy kullanmaya rahat gidebilmeleri için 06.00'dan itibaren minibüslerimiz ve halk otobüslerimiz seferlerde olacak. Ulaşımı daha kolay bir hale getirip vatandaşlarımızın yüksek oradan halk oylamalarına katılmasının mücadelesini verecekler" diye konuştu.

Oy kullanmaya gidemeyecek olan engelli, hasta ve yaşlı vatandaşları belediye olarak evlerinden alıp oy kullanmaya götüreceklerini ve tekrar evlerine bırakacaklarını antalan Yanılmaz, "Daha önceki 3 seçimde olduğu gibi halk oylamasında da oy kullanmaya gidemeyen vatandaşlarımız Alo 153'ü aradıklarında ekiplerimiz gidecek onları evinden alacak ve tekrar evlerine bırakacaklar. 22 araç, 1 engelli aracı ve personelimizi bu işe ayırdık. Diğer birimlerimizde 24 saat esaslı şekilde çalışmalarına devam edecekler ve seçimi en huzurlu bir şekilde bitirmenin mücadelesini verecek. Bu bir parti seçimi değil, halk oylamasıdır. Sandık görevlileri var. Milletvekili ve yerel seçim olmadığından dolayı partilerin bu noktadaki inisiyatifleri biraz daha az. Sandık kurullarındaki görevlilerin ve polislerin öğlen yemeklerini belediye olarak biz vereceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.

(CK-HİV-Y)



13.04.2017 14:26:41 TSI

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