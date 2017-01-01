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Aydın'ndan Muaythai'de üç başarı birden



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığı'nın 2017 faaliyet takviminde yer alan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Polis Fethi Sekin Türkiye Muay Thai Şampiyonasına Aydın'ı temsilen katılan sporcularımız göğsümüzü kabarttı.

Aydın'ı temsilen katılan Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcusu Nefise Atalay genç bayan 54 kg. sıkletinde büyük bir başarı göstererek kıl payıyla şampiyonluğu kaçırmış ve gümüş madalya kazanarak Türkiye 2'ncisi olmuştur.

Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Ozan Ali Akkılıç büyük erkekler 67 kg. da Türkiye 3'üncüsü, yine Kuşadası Spor Kulübü sporcusu Alperen Biltekin genç erkekler 63 kg. Türkiye 3'üncüsü olmuştur.

Aydın Muay Thai İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Bayram Keskinkılıç "1700 sporcunun katıldığı çok büyük bir organizasyonda mücadele ettik. Sporcularımız en az 5 maç yaparak başarılı elde ettiler. Rakiplerimiz zorluydu. Ancak buna rağmen iyi derecelerle Aydın'ı temsil ettik. Başarılarımız her geçen gün artarak devam etmektedir. Emeğimizin karşılığını başarılarımızla alıyoruz. Bizlere hiçbir desteği esirgemeyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'e teşekkür ediyorum" dedi.

(OD-MB-S)



13.04.2017 14:28:26 TSI

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