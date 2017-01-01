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Türel, Hal ve Akdeniz Sanayi Esnafının konuğu oldu

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:21
Türel, Hal ve Akdeniz Sanayi Esnafının konuğu oldu
Türel, Hal ve Akdeniz Sanayi Esnafının konuğu oldu

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Hal Esnafı ve Akdeniz Sanayi Esnafını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, güne sabah saat 05.30'da önce hal esnafı ziyaretiyle başladı. Ardından Akdeniz Sanayi esnafı ziyareti ile kahvaltıda buluştu. Referandum sürecini anlatan Başkan Türel, esnaf için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin benzerinin belediyelerde uygulandığına dikkat çeken Türel, "Biz de sizlerin oyları ile bu şekilde seçiliyoruz. Bugün en çok tartışılan konulardan bir tanesi tek adamlık var mı? Yok. Hem belediye sisteminde hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tek adamlık vardır ama bu sistemdeki tek adam bellidir milletin ta kendisidir. Sistemin içerisinde milletten başka tek adamlık yok. Birileri milletine hizmetkâr olmayı unutursa, tapu milletin elinde. Tapunun milletin elinde olduğu bir sistemde milletten başka tek adam olmaz" diye konuştu.

Toptancı hali taşımıyoruz
Toptancı Hal konusundaki her kararı hal esnafı ile birlikte almaya çalıştıklarını belirten Başkan Türel, "Biz katılımcı yönetim demesek herkesin söylediği gibi tek adamlık taslamaya kalksak bindiğimiz dalı keseriz. Halin taşınması gündeme geldiğinde ben dedim birlikte karar vereceğiz. Sorarız gitmek isterseniz taşırız, istemezseniz kalırız. Aylarca istişare ettik derneklerimizle, yönetimimizle, komisyoncu arkadaşlarımızla. Aylarca bir araya geldik. Sonunda baktık ki halde genel kanaat taşınmak yönünde değil. Karar bu yöndeyse kimseyi zorla bir yere götüremeyiz. Elimizde yetki olsa da taşımayız dedik ve kararımızı verdik. Artık Toptancı Hal'i taşımıyoruz. Buna ben tek başıma karar vermedim sizlerle istişare ettik ondan sonra karar verdik. Tek adam millettir diye niye söylüyorum. Benden önceki başkan gibi bana teşkilatım emretti adam doldurdum, büyük abim emretti belediyeyi bütün yandaşlarımıza peşkeş çektim deseydim, tapu milletin elinde, pasaportu verdiği gibi geri gönderirdi" dedi.

Akdeniz Bulvarı'na katlı kavşak
Başkan Menderes Türel, Akdeniz Bulvarı'nda Akdeniz Sanayi Sitesi'ne dönüşü sağlayan kavşağı katlı köprülü kavşak yapacaklarını müjdeledi. Cezaevi kavşağını da düzenleyeceklerini belirten Türel, Gazi Bulvarı'nda olduğu gibi ulaşımın rahatlayacağını kaydetti.

Toplumsal mutabakat
Referandumu anlatan Türel, Cumhurbaşkanının tarafsızlığına değinerek, "Cumhurbaşkanları bir parti üyesi olamıyor diye Cumhurbaşkanları tarafsız olacak diye bir şey yok. Taraflı olmanın kralını bu sistemde Ahmet Necdet Sezer'de görsünler. Kim neyi yutturuyor bize. Ama halk seçecekse hele hele halk yüzde 50'nin üstünde bir toplumsal uzlaşma ile seçecekse Cumhurbaşkanı tarafsız olmak zorunda, çünkü halk seçmez bir daha. Yüzde 50'nin üstünde oy alan parti sadece 1950'lerde Demokrat Parti olmuş. 1 ya da 2 kere. Bugünde AK Parti daha yüzde 50'nin üstünde oy alamadı. Cumhurbaşkanı seçiliyorken 52 ile seçildi. O zamanda AK Parti'nin oyları 47'di. Demek başka partilere oy verenler içinden de Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verilmiş ki toplumsal bir mutabakat olmuş. Bugünkü sistemde tek adamlık. Taraflı mı tarafsız mı hikayeleri uydurmadan başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

İnsanlar iyi durumda
Türkiye'nin son 15 yıldır büyük bir gelişme yaşadığını bununda güçlü bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Türel, geçmişte hep sorunlara neden olan koalisyon dönemlerini mazide bırakmanın zamanı geldiğini vurguladı. Başkan Türel, "Türkiye'de 2002 de kişi başına milli gelir 3 bin dolar iken bugün 11 bin dolara yükseldi. Ülke zenginleşti. İnsanlarımız daha iyi durumdadır. Daha iyisi olamaz mıydı? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsaydı, bugün 11 bin dolarları değil 22 bin dolarların üstünü konuşuyor olacaktık. Yazık değil mi size. Bu ülke zenginleştikçe millet zenginleşiyor. Dün yaklaşık 2 binin üstünde çiftçimizle toplantıdaydım. Artık Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bizimle protokol imzalayan bütün sulama kooperatiflerinin elektrik parasını biz karşılıyoruz. Birileri elektrik bedava olacak demişti ama unutup gitti. Onu da millet pasaportu verdi eline sen bizi kandırdın dedi geri gönderdi. Biz de çiftçiye elektrik bedava olacak dediğimizde bu da yalan söylüyor diyenler çok olmuştur. Ne oldu? Dün bunu gerçekleştirdik. Bütün çiftçilerimizle omuz omuza kucaklaşarak ayrıldık. Ve sulama kooperatiflerinin bu sene yüzde 20'sini gelecek sene yüzde100'ünü protokollerimizi imzaladık elektrik faturasını biz karşılıyoruz. Cepten mi karşılıyoruz hayır. Kurduk güneş enerji santrallerimizi kendimiz üreteceğiz o ürettiğimiz elektriği çiftçiye kullandıracağız bu kadar basit. Ama niye yapılamadı bugüne kadar? Çünkü sistem zayıftı, belediye kanunu zayıftı. Biz 2012'de Büyükşehir Kanunu'nu bunun için çıkarmak istedik. Büyükşehir olarak bu tarımsal destekleri verebilir hale geldik."

Nerede krallık
Bütün bu hizmetleri Büyükşehir Yasası sayesinde yapabilir hale geldiklerini anlatan Başkan Türel, "Ama biz Büyükşehir Yasası'nı çıkartıyorken dediler ki bu yasa eyalet sistemidir. Türkiye'yi bölme parçalama operasyonudur dediler. Siz belediyelerde krallıklar yaratıyorsunuz dediler. Halin taşınmasını bile sizlerle istişare edip, birlikte karar veriyoruz. Gitmeyiz diyorsunuz, baş tacı diyor, eyvallah diyoruz. Bu kadar basit. Nerede krallık? Ama o zaman dediler bunları. İşte bugün bu yasa sayesinde sadece kırsal yollara 150 milyon lira harcıyoruz. Belediye sistemi bu kanunla güçlenmeseydi, tarıma desteğin önünü açmasaydı ben çiftçiye bedava elektrik mi verebilecektim. Ama biz ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksak hep aynı yalanlar. Ne oldu bölündük mü? 3 senedir bu kanun çalışıyor işte. Maşallah hizmetler de bereketiyle geliyor" diye konuştu.

Millet direksiyona geçecek
Almanya'nın, Hollanda'nın, İsviçre'nin medyalarında sürekli hayır kampanyası yapıldığına işaret eden Türel, "Türkiye zenginleşsin diye mi hayır propagandası yapıyorlar. Dertleri belli onlar eskiden uzaktan kumanda ile yönettikleri Türkiye'yi arıyorlar. Acaba biz bu milletten kumandayı alır yine arkadan Türkiye'yi yönetebilir miyiz hevesindeler. Ama millet artık her şeyin farkında, millet direksiyonda, Allah'ın izni ile bu millet 16 Nisan'da tam olarak direksiyona geçecek ve bunların hiçbirisine fırsat vermeyecek inşallah. Peki, bu dağdaki teröristler niye hayır diyor. Kandil de, İmralı da bütün teröristeler hayır kampanyasın yapıyor. Onlar acaba bu ülke bölünmesin parçalanmasın diye mi hayır kampanyası yapıyor. Çünkü başlarına geçekleri biliyorlar" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

13.04.2017 14:28:50 TSI
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