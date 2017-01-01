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Gaziantep'te referandum günü ara sokaklara ulaşım kısıtlanacak



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum nedeniyle tır, kamyon, kamyonet ve minibüs gibi bazı araçların mahalle ve arka sokaklara ulaşımının yasaklandığı bildirildi

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'te 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Referandum Anayasa Değişikliği ile ilgili vatandaşların oy kullanacağı bölgelere rahat erişimin sağlanması için mahalle ve arka sokaklara, bazı araçların alınmayacağı bildirildi. Alınmayacak araçların ise tır, tamyon, kapalı kasa kamyon, kamyonet ve kapalı kasa minibüs gibi araçlar olacağı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızın oy kullanacağı bölgelere rahat erişimin sağlanması ile sokak aralarında yaya trafiğinin de artması ihtimali göz önünde bulundurularak 16 Nisan 2017 günü saat: 06.00 ile 19.00 saatleri arasında, Tır, kamyon, kapalı kasa kamyon, kamyonet ve kapalı kasa minibüs türü araçların ana arterler dışında mahalle ve sokak aralarına girmeleri yasaklandı" denildi.

(KU-SD-Y)



13.04.2017 14:30:15 TSI

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