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AK Parti'den Esder'e ziyaret



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KAYSERİ (İHA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile AK Parti Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve Kocasinan Yönetimi Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Derneğini ziyaret etti.

Esnafların sıkıntıları ve ekonomiyle ilgili görüşlerini belirten Milletvekili İsmail Tamer, anayasa referandumunda verilecek olan 'evet' oyunun tüm ülke adına kurtuluş olacağını söyledi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Dernek Başkanı Kemal Erçalık da, "Ülke olarak çok zor ve hassas bir dönemden geçiyoruz. 15 Temmuz darbe girişimiyle açığa çıkan iç ve dış düşmanların taarruzlarıyla ümmetin son kalesi olan Türkiye'nin nasıl bir kıskaca alınmak istendiği tüm milletimizin malumudur. Bu yüzden 16 Nisan'da yapılacak ve deyim yerindeyse bir milletin bekasının oylanacağı referandum; milli birlik ve beraberliğimize karşı yapılan her tür hamlenin boşa çıkarılmasına, kurgulanan senaryoların son bulmasına ve oynanan kirli oyunların bozulmasına vesile olacak tarihi bir fırsattır. Çünkü küresel güçler ve işbirlikçilerinin elinden milletin iradesine ipotek koyma gücü alınacaktır. Tarihi bir fırsattır; çünkü parlamentoyu zapt altına alıp kilitleyen ve iş yapamaz hale getiren vesayet odakları son bulacaktır. Tarihi bir fırsattır; çünkü Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, ekonomisini çökertmek, yargıyı, eğitimi, sosyal hayatı dizayn etmek isteyen bozguncular ortalıktan kaybolacaktır. 'Evet' diyoruz; çünkü hainlerin ve şer ittifaklarına göz açtırmayan, devlet-millet işbirliğini taçlandıran, millet namına ve hayrına hizmet edecek vesayetten kurtulmuş, kendi bağımsızlığını kazanmış yeni bir Türkiye'ye ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ziyaret iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

(SK)



13.04.2017 14:30:45 TSI

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