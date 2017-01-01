İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 AK 851 plakalı otomobil ile 06 AR 9825 plakalı iki otomobil Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Atmalı Köyü yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada İbrahim Halil Dalpagil (38) ile Bayram Özer (57), yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(CK-SD-Y)
13.04.2017 14:30:52 TSI
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