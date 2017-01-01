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Gölkuşu suya indi

13 Nisan 2017 Perşembe, 14:26
Gölkuşu suya indi
Gölkuşu suya indi
- Uluabat'ta sefer yapacak olan 20 kişilik Gölkuşu teknesi suya indirildi
- 15 Metre uzunluğundaki tekne şehir merkezinden göle taşınırken ilginç görüntüler ortaya çıktı

(Fotoğraflı)

Samet Doğru
BURSA (İHA) - Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Gölyazı'da toplu taşıma yapacak olan 20 kişilik gezi teknesi Gölkuşu suya indirildi. 15 metre uzunluğundaki tekne şehir merkezinden göle taşınma sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, deneme sürüşlerinin ardından seferlerin başlayacağını söyledi.
Gerek tarihi geçmişi, gerekse doğal güzellileri ile Türkiye'nin en güzel köyleri arasında bulunan Gölyazı Nilüfer Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. 2400 yıllık tarihi gün yüzüne çıkartılan köyde turistlerin gölün keyfini güvenli bir şekilde çıkartabilmeleri için Nilüfer Belediyesi tarafından satın alınan 15 metre uzunluğundaki 20 kişilik Gölkuşu adı verilen gezi teknesi suya indirildi. Alaaddinbey hizmet binasında bulunan garajdan vinçle tıra yüklenen tekne 3 saatlik çalışma sonucunda Gölyazı'ya götürüldü. Teknenin şehir merkezinden göle taşınması sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
"Amacımız tekne ulaşımının güvenli olması"
Nilüfer Belediyesi olarak bölgedeki turizm faaliyetlerine her zaman destek olduklarını belirten Mustafa Bozbey, "Nilüfer Belediyesi olarak 20 kişilik bir tekne yaptırdık. Bu tekne göl şartlarına uygun bir tekne. Kapalı, her türlü güvenliği alınmıştır. Çünkü biz bunu önemsiyoruz. Vatandaşlarımız orada herhangi bir deniz aracına bindiğinde güvenli bir şekilde seyahat etmeleri, o keyfi tatmaları son derece önemli. Aksi taktirde başka türlü sorunlarla karşılaşabiliriz. Daha önceden bir iskele yaptırmıştık. İskelemize Gölkuşu adını verdiğimiz teknemizi indirdik. 2-3 noktada da iskeleler planlıyoruz. İskeleleri planladığımız alanlarda Gölyazı'ya gelen konuklarımız rahatlıkla ister Gölyazılıların açık tekneleriyle, isterlerse Nilüfer Belediyesi'nin kapalı Gölkuşu teknesiyle gölün keyfini çıkarma imkanı bulabilecekler. Gezi anında etrafa baktıklarında Gölyazı'nın 2400 yıllık tarihine dalıp gidecekler. Özellikle Gölyazı halkına şunu söylemek istiyorum. Oradaki tekne sahibi arkadaşlarımız yanlış bir düşünceye kapılıyor olabilirler. Nilüfer Belediyesi buraya geldi bizim ekmeğimizle mi oynayacak diye düşünebilirler. Biz orada kooparatif kurdurarak, kooparatif çatısı altında tüm tekneleri birleştirerek güvenli hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Gayemiz sadece tekneyi güvenli hale getirmek değil aynı zamanda tekne kaptanlarını ve sahiplerini de iyi bir eğitimden geçirerek insanların üzerine binip gölde rahatlıkla gezdiğinde karaya güvenle ulaşabileceklerini düşünmelerini arzu ediyoruz. Onun için öncülük yapıyoruz" dedi.
Gölkuşu isminin nereden geldiğini de anlatan Başkan Bozbey, "Yıllar önce Bursa merkezden Gölyazı'ya çalışan minibüslerde Gölkuşu diye bir yazı vardı. Gölyazı'ya giden tüm minibüsler Gölkuşu tabiriyle anılırdı. Biz de onların anısına tekneye Gölkuşu dedik. Teknemizde bir süre deneme sürüşleri yapılacak. Deneme sürüşlerinden sonra seferlere başlayacak" ifadelerini kullandı.
(UGR-MŞ)

13.04.2017 14:34:29 TSI
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